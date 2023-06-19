Оболенский Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1823
Дата смерти30.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1823
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Оболенская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
19.02.1857
Дочь: Эйлер Софья Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Оболенская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.08.1860
Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Оболенская Нина Николаевна
Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1914
Тула, город Тула, Тульская область