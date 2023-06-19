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Оболенский Николай Сергеевич

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Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

07.04.1823

Дата смерти

30.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1823

Отец: Оболенский Сергей Петрович

Мать: Оболенская Екатерина Ивановна

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Оболенская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
19.02.1857

Дочь: Эйлер Софья Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Оболенская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
11.08.1860

Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Оболенская Нина Николаевна

Мать ребёнка: Оболенская Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская Анна Николаевна

Смерть
30.04.1914
Тула, город Тула, Тульская область