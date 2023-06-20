Оболенская (Шениг) Анна Николаевна
женский, родилась 1827
умерла 30.05.1900
Супруги
Оболенский Николай Сергеевич07.04.1823 г.р.
Дети
Оболенская Мария Николаевна1852 г.р.
Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна19.02.1857 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Оболенская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
19.02.1857
Дочь: Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Оболенская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
11.08.1860
Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Оболенская Нина Николаевна
Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич
Смерть
30.05.1900