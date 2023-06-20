Оболенская (Шениг) Анна Николаевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Шениг) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1827

умерла 30.05.1900

Супруги
Оболенский Николай Сергеевич07.04.1823 г.р.
Дети
Оболенская Мария Николаевна1852 г.р.
Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна19.02.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Оболенская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
19.02.1857

Дочь: Эйлер (Оболенская) Софья Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Оболенская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
11.08.1860

Дочь: Оболенская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Оболенская Нина Николаевна

Отец ребёнка: Оболенский Николай Сергеевич

Смерть
30.05.1900

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