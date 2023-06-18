Оболенская (Гагарина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1786
Дата смерти15.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1811
Сын: Оболенский Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1812
Дочь: Шаховская Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1816
Сын: Оболенский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1817
Сын: Оболенский Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1819
Сын: Оболенский Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Оболенская Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Оболенская София Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Оболенская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1823
Сын: Оболенский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1835