Оболенская (Гагарина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Гагарина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1786

Дата смерти

15.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1811

Сын: Оболенский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1812

Дочь: Шаховская Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
11.05.1816

Сын: Оболенский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1817

Сын: Оболенский Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1819

Сын: Оболенский Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Оболенская Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Оболенская София Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Оболенская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1823

Сын: Оболенский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Петрович

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Сергей Петрович

Смерть
15.04.1835