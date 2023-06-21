Шаховская (Оболенская) Екатерина Сергеевна
женский, родилась 29.03.1812
умерла 10.11.1842, Москва, город федерального значения Москва
МатьОболенская (Гагарина) Екатерина Ивановна23.09.1786 г.р.
ОтецОболенский Сергей Петрович09.01.1784 г.р.
Супруги
Шаховской Николай Павлович23.08.1802 г.р.
Дети
Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна07.01.1835 г.р.
Шаховская Екатерина Николаевна11.08.1836 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1812
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
07.01.1835
Дочь: Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович
Рождение ребёнка
11.08.1836
Дочь: Шаховская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович
Рождение ребёнка
20.12.1837
Дочь: Шаховская Агафоклея Николаевна
Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1839
Сын: Шаховской Павел Николаевич
Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович
Рождение ребёнка
11.10.1841
Сын: Шаховской Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович
Смерть
10.11.1842