Шаховская (Оболенская) Екатерина Сергеевна 29.03.1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаховская (Оболенская) Екатерина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 29.03.1812

умерла 10.11.1842, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Гагарина) Екатерина Ивановна23.09.1786 г.р.
Отец
Оболенский Сергей Петрович09.01.1784 г.р.
Супруги
Шаховской Николай Павлович23.08.1802 г.р.
Дети
Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна07.01.1835 г.р.
Шаховская Екатерина Николаевна11.08.1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1812

Отец: Оболенский Сергей Петрович

Мать: Оболенская (Гагарина) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1830

Муж: Шаховской Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.01.1835

Дочь: Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.08.1836

Дочь: Шаховская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.12.1837

Дочь: Шаховская Агафоклея Николаевна

Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.08.1839

Сын: Шаховской Павел Николаевич

Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович

Рождение ребёнка
11.10.1841

Сын: Шаховской Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шаховской Николай Павлович

Смерть
10.11.1842
Москва, город федерального значения Москва

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