Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1835
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835
Бракосочетание
28.04.1863
Рождение ребёнка
18.12.1867
Сын: Шишкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шишкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1869
Отец ребёнка: Шишкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
30.09.1873
Дочь: Шишкина Агафоклея Николаевна
Отец ребёнка: Шишкин Николай Павлович
Смерть
1910
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область