Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Шаховская) Варвара Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1835

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835

Отец: Шаховской Николай Павлович

Мать: Шаховская (Оболенская) Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.04.1863

Муж: Шишкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
18.12.1867

Сын: Шишкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шишкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
20.11.1869

Сын: Шишкин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Шишкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
30.09.1873

Дочь: Шишкина Агафоклея Николаевна

Отец ребёнка: Шишкин Николай Павлович

Смерть
1910
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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