Болембах Иуда
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения16.03.1869
Дата смерти30.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1869
Отец: Болембах Вульф
Мать: Болембах Рахиль
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: Пастухова Зинаида
Мать ребёнка: Болембах Сарра
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Болембах Нахим
Мать ребёнка: Болембах Сарра
с.Шеролдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
10.10.1909
Сын: Болембах Михаил Ст.Сержант
Мать ребёнка: Болембах Сарра
с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Незамужем Хана
Мать ребёнка: Болембах Сарра
Рождение ребёнка
01.10.1914
Мать ребёнка: Болембах Сарра
с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
17.03.1916
Мать ребёнка: Болембах Сарра
с.Шералдай Мухоршибирскогор-на Бурятии
Рождение ребёнка
17.11.1920
Дочь: Рахиль Иудовна
Мать ребёнка: Болембах Сарра
с.Шералдай Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болембах Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах Любовь
Россия, Улан-Удэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болембах Любовь
Смерть
30.04.1958