Болембах Иуда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Иуда

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

16.03.1869

Дата смерти

30.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1869

Отец: Болембах Вульф

Мать: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: Пастухова Зинаида

Мать ребёнка: Болембах Сарра

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Болембах Нахим

Мать ребёнка: Болембах Сарра

с.Шеролдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
10.10.1909

Сын: Болембах Михаил Ст.Сержант

Мать ребёнка: Болембах Сарра

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Незамужем Хана

Мать ребёнка: Болембах Сарра

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Болембах Вульф Иудович

Мать ребёнка: Болембах Сарра

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Болембах Яков Капитан

Мать ребёнка: Болембах Сарра

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на Бурятии
Рождение ребёнка
17.11.1920

Дочь: Рахиль Иудовна

Мать ребёнка: Болембах Сарра

с.Шералдай Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Любовь

Россия, Улан-Удэ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах Любовь

Смерть
30.04.1958
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