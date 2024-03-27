Болембах (Файбусович) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Файбусович) Рахиль

Место рождения

с.Шаралдай, Мухоршибирского района Республики Бурятия

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Файбусович Зелик

Мать: не указана

с.Шаралдай, Мухоршибирского района Республики Бурятия
Рождение ребёнка
1863

Сын: Болембах Борис Вульфович

Отец ребёнка: Болембах Вульф

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Берко

Отец ребёнка: Болембах Вульф

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Болембах Иуда

Отец ребёнка: Болембах Вульф

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Болембах Йоссель

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Петровск Забайкальский, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильман Сара

Отец ребёнка: Болембах Вульф

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хурсак Эся

Отец ребёнка: Болембах Вульф

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кейла

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ройза

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лейба

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Смерть
Неизвестно
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