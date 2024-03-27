Болембах (Файбусович) Рахиль
Место рожденияс.Шаралдай, Мухоршибирского района Республики Бурятия
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Файбусович Зелик
с.Шаралдай, Мухоршибирского района Республики Бурятия
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Болембах Вульф
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
1866
Сын: Болембах Берко
Отец ребёнка: Болембах Вульф
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
16.03.1869
Сын: Болембах Иуда
Отец ребёнка: Болембах Вульф
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
25.12.1889
Сын: Болембах Йоссель
Отец ребёнка: Болембах Вульф
Петровск Забайкальский, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мильман Сара
Отец ребёнка: Болембах Вульф
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хурсак Эся
Отец ребёнка: Болембах Вульф
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кейла
Отец ребёнка: Болембах Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ройза
Отец ребёнка: Болембах Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болембах Лейба
Отец ребёнка: Болембах Вульф
Смерть
Неизвестно