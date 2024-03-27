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Болембах Вульф

Место рождения

с.Шаралдай, Мухоршибирского района Республики Бурятия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Болембах Борис

Мать: не указана

с.Шаралдай, Мухоршибирского района Республики Бурятия
Рождение ребёнка
1863

Сын: Болембах Борис Вульфович

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Берко

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Болембах Иуда

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Болембах Йоссель

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

Петровск Забайкальский, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильман Сара

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хурсак Эся

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кейла

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ройза

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лейба

Мать ребёнка: Болембах Рахиль

Смерть
Неизвестно
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