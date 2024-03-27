Мильман (Болембах) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильман (Болембах) Сара

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болембах Вульф

Мать: Болембах Рахиль

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвина Бася

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левинтас Лея

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Абрам

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гримберг Хана

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Михаил

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Авнор

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Миней

Отец ребёнка: Мильман Залман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мильман Зелик

Отец ребёнка: Мильман Залман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильман Залман

Смерть
Неизвестно
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