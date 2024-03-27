Мильман (Болембах) Сара
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болембах Вульф
Мать: Болембах Рахиль
с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвина Бася
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левинтас Лея
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильман Абрам
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гримберг Хана
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильман Михаил
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильман Авнор
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильман Миней
Отец ребёнка: Мильман Залман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мильман Зелик
Отец ребёнка: Мильман Залман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мильман Залман
Смерть
Неизвестно