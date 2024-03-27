Болембах (Гриф) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Гриф) Сарра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1875

Дата смерти

17.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875

Отец: Гриф Нахим

Мать: Анна

Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: Пастухова Зинаида

Отец ребёнка: Болембах Иуда

с.Шералдай Бурятской АССР
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Болембах Нахим

Отец ребёнка: Болембах Иуда

с.Шеролдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
10.10.1909

Сын: Болембах Михаил Ст.Сержант

Отец ребёнка: Болембах Иуда

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Незамужем Хана

Отец ребёнка: Болембах Иуда

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Болембах Вульф Иудович

Отец ребёнка: Болембах Иуда

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Болембах Яков Капитан

Отец ребёнка: Болембах Иуда

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на Бурятии
Рождение ребёнка
17.11.1920

Дочь: Рахиль Иудовна

Отец ребёнка: Болембах Иуда

с.Шералдай Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болембах Иуда

Смерть
17.10.1951
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