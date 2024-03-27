Гриф Нахим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриф Нахим

Гриф Нахим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гриф Вигдор

Мать: Рахиль Митя

Рождение ребёнка
1864

Сын: Гриф Григорий Герш

Мать ребёнка: Анна

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Гриф Соломон

Мать ребёнка: Анна

с. Хонхолой, Забайкальская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Болембах Сарра

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гольдберг Любовь

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гриф Израиль

Мать ребёнка: Анна

Бурятия, Хоринский р-н, Чисан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гриф Яков

Мать ребёнка: Анна

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блюмберг Ревекка

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыгальницкая Рикля

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
с. Хонхолой (Мухоршибирский район)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close