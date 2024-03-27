Гриф Нахим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Гриф Вигдор
Мать: Рахиль Митя
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гриф Григорий Герш
Мать ребёнка: Анна
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Гриф Соломон
Мать ребёнка: Анна
с. Хонхолой, Забайкальская область
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Болембах Сарра
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гольдберг Любовь
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гриф Израиль
Мать ребёнка: Анна
Бурятия, Хоринский р-н, Чисан
Рождение ребёнка
1879
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блюмберг Ревекка
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыгальницкая Рикля
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно
с. Хонхолой (Мухоршибирский район)