Гриф Григорий Герш
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения1864
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Гриф Нахим
Мать: (Гриф) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриф) Рая
Мать ребёнка: (Фридман) Ита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фридман) Ита
Военная награда
Неизвестно
полный георгиевский кавалер
Похороны
1883
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: (Фридман) Ита
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: (Фридман) Ита
Рождение ребёнка
05.11.1892
Сын: Гриф Моисей
Мать ребёнка: (Фридман) Ита
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гриф Виктор
Мать ребёнка: (Фридман) Ита
Смерть
1918
Причина смерти: [20.01.2020 16:59] Алла Гриф: Убит белогвардейцами в с.Хонхолой