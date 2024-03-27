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Гриф Григорий Герш

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

1864

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Гриф Нахим

Мать: (Гриф) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриф) Рая

Мать ребёнка: (Фридман) Ита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фридман) Ита

Военная награда
Неизвестно
полный георгиевский кавалер
Похороны
1883
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Гриф Нахим Григорьевич

Мать ребёнка: (Фридман) Ита

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гриф Яков Григорьевич

Мать ребёнка: (Фридман) Ита

Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Гриф Моисей

Мать ребёнка: (Фридман) Ита

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гриф Виктор

Мать ребёнка: (Фридман) Ита

Смерть
1918
Причина смерти: [20.01.2020 16:59] Алла Гриф: Убит белогвардейцами в с.Хонхолой

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