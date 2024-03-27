Гриф Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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1930 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гриф Григорий Герш

Мать: Ита

Рождение ребёнка
22.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф Фрида

Рождение ребёнка
13.06.1930

Сын: Гриф Григорий

Мать ребёнка: Гриф Фрида

Рождение ребёнка
22.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф Фрида

Рождение ребёнка
29.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф Фрида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф Фрида

Смерть
1979
Irkutsk
Похороны
Неизвестно
Иркутск, Новоленинское кдадбище Участок: 22, Ряд: 6, Место: 23
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