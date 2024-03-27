Гриф Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Гриф Григорий Герш
Мать: Ита
Рождение ребёнка
22.10.1927
Рождение ребёнка
13.06.1930
Сын: Гриф Григорий
Мать ребёнка: Гриф Фрида
Рождение ребёнка
22.10.1937
Рождение ребёнка
29.03.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф Фрида
Смерть
1979
Irkutsk
Похороны
Неизвестно
Иркутск, Новоленинское кдадбище Участок: 22, Ряд: 6, Место: 23