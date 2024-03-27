(Фридман) Ита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фридман) Ита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Фридман Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Гриф Нахим Григорьевич

Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гриф Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Гриф Моисей

Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гриф Виктор

Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Григорий Герш

Смерть
Около 1965
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