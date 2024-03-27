(Фридман) Ита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Фридман Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
05.11.1892
Сын: Гриф Моисей
Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гриф Виктор
Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: Гриф Григорий Герш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриф Григорий Герш
Смерть
Около 1965