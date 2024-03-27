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Гриф Яков Григорьевич

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

1888

Дата смерти

14.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гриф Григорий Герш

Мать: Ита

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Гриф Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафирова Анна

Мать ребёнка: Гриф Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Гриф Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гриф Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф Зинаида

Совершение преступления
Неизвестно
Род. в 1888 г., с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., еврей, житель г. Улан-Удэ. Работал на судоремонтном заводе в п. Кокуй Сретенского р-на Читинской обл., снабженец. Арестован 28 апр... Показать все
Смерть
14.07.1938
Причина смерти: расстрел
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