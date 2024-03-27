Гриф Яков Григорьевич
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения1888
Дата смерти14.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гриф Григорий Герш
Мать: Ита
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Гриф Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафирова Анна
Мать ребёнка: Гриф Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Гриф Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гриф Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф Зинаида
Совершение преступления
Неизвестно
Род. в 1888 г., с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., еврей, житель г. Улан-Удэ. Работал на судоремонтном заводе в п. Кокуй Сретенского р-на Читинской обл., снабженец. Арестован 28 апр... Показать все
Смерть
14.07.1938
Причина смерти: расстрел