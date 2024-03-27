Гриф Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриф) Нина

Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафирова (Гриф) Анна

Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриф) Вера

Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гриф) Мария

Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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