Гриф Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриф) Нина
Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафирова (Гриф) Анна
Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриф) Вера
Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриф) Мария
Отец ребёнка: Гриф Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно