Гриф Моисей
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения05.11.1892
Дата смерти03.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892
Отец: Гриф Григорий Герш
Мать: (Фридман) Ита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф (Пер) Софья
Рождение ребёнка
13.04.1919
Мать ребёнка: Гриф (Пер) Софья
Рождение ребёнка
20.06.1920
Рождение ребёнка
13.04.1923
Рождение ребёнка
24.12.1925
Рождение ребёнка
07.11.1930
Смерть
03.03.1982