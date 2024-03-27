Гриф Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф Моисей

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

05.11.1892

Дата смерти

03.03.1982

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1892

Отец: Гриф Григорий Герш

Мать: (Фридман) Ита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф (Пер) Софья

Рождение ребёнка
13.04.1919

Сын: Гриф Вениамин Моисеевич

Мать ребёнка: Гриф (Пер) Софья

Рождение ребёнка
20.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Пер) Софья

Рождение ребёнка
13.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Пер) Софья

Рождение ребёнка
24.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Пер) Софья

Рождение ребёнка
07.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Пер) Софья

Смерть
03.03.1982

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