Гриф Вениамин Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф Вениамин Моисеевич

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой

Дата рождения

13.04.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1919

Отец: Гриф Моисей

Мать: Гриф (Пер) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная награда
Неизвестно
Гриф Вениамин Моисеевич Ст. сержант __.__.1919 Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Хонхолок. Сводная картотека Перечень наград 25.11.1943 Медаль «За отвагу» 19.11.1944 Орден Славы III степ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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