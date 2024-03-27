Гриф Вениамин Моисеевич
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой
Дата рождения13.04.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1919
Отец: Гриф Моисей
Мать: Гриф (Пер) Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Гриф Вениамин Моисеевич Ст. сержант __.__.1919 Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Хонхолок. Сводная картотека Перечень наград 25.11.1943 Медаль «За отвагу» 19.11.1944 Орден Славы III степ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно