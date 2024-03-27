Гриф (Пер) Софья
Место рожденияДуниловичи, Поставском районе Витебской области Белоруссии
Дата рожденияОколо 05.04.1900
Дата смерти03.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.04.1900
Дуниловичи, Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
13.04.1919
Отец ребёнка: Гриф Моисей
Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Гриф Бэлла
Отец ребёнка: Гриф Моисей
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
13.04.1923
Дочь: Болембах Серафима (Сарра) Моисеевна
Отец ребёнка: Гриф Моисей
с. Хонхолой (Мухоршибирский район)
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: Раковщик Ханна Моисеевна
Отец ребёнка: Гриф Моисей
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
07.11.1930
Отец ребёнка: Гриф Моисей
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриф Моисей
Смерть
03.12.1985