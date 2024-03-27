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Гриф (Пер) Софья

Место рождения

Дуниловичи, Поставском районе Витебской области Белоруссии

Дата рождения

Около 05.04.1900

Дата смерти

03.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.04.1900

Отец: Пер Абрам

Мать: Пер ?

Дуниловичи, Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
13.04.1919

Сын: Гриф Вениамин Моисеевич

Отец ребёнка: Гриф Моисей

Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Хонхолой
Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Гриф Бэлла

Отец ребёнка: Гриф Моисей

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
13.04.1923

Дочь: Болембах Серафима (Сарра) Моисеевна

Отец ребёнка: Гриф Моисей

с. Хонхолой (Мухоршибирский район)
Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: Раковщик Ханна Моисеевна

Отец ребёнка: Гриф Моисей

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
07.11.1930

Сын: Гриф Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Гриф Моисей

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл., Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Моисей

Смерть
03.12.1985
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