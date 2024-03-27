Пер Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Пер (peer) Лейба
Мать: Пер (peer) ?
Рождение ребёнка
Около 05.04.1900
Дочь: Гриф Софья
Мать ребёнка: Пер ?
Дуниловичи, Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребова Хая Абрамовна
Мать ребёнка: Пер ?
Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пер ?
Смерть
Неизвестно