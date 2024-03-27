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Пер Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Пер (peer) Лейба

Мать: Пер (peer) ?

Рождение ребёнка
Около 05.04.1900

Дочь: Гриф Софья

Мать ребёнка: Пер ?

Дуниловичи, Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребова Хая Абрамовна

Мать ребёнка: Пер ?

Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пер ?

Смерть
Неизвестно
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