Погребова (Пер (Peer)) Хая Абрамовна
Место рожденияDunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пер Аврам-Лейб (Абрам)
Мать: Пер ?
Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погребов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погребов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погребов Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Самарканд