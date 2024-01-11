Погребова (Пер (Peer)) Хая Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребова (Пер (Peer)) Хая Абрамовна

Место рождения

Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пер Аврам-Лейб (Абрам)

Мать: Пер ?

Dunilovichi Поставском районе Витебской области Белоруссии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребов Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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