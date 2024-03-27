Гриф Нахим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Гриф Григорий Герш
Мать: (Фридман) Ита
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Гриф) Полина Нахимовна
Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Гриф) Люся Нахимовна
Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гриф Борис Нахимович
Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
01.07.1928
Рождение ребёнка
10.10.1934
Смерть
1974