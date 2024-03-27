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Гриф Нахим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

1916 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Гриф Григорий Герш

Мать: (Фридман) Ита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Гриф) Полина Нахимовна

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Гриф) Люся Нахимовна

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гриф Борис Нахимович

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Хонхолой, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф (Яновская) Фаина Борисовна

Смерть
1974

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