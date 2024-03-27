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Гриф Яков

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

1879

Дата смерти

14.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гриф Нахим

Мать: Анна

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Гриф Матвей

Мать ребёнка: Гриф Ревекка

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: Гриф Ревекка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф Ревекка

Совершение преступления
Неизвестно
Гриф Яков Нахимович (1879) Дата рождения: 1879 г. Место рождения: с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: не работал. Место пр... Показать все
Смерть
14.07.1938
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Причина смерти: ВМН
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