Гриф Яков
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения1879
Дата смерти14.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гриф Нахим
Мать: Анна
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Гриф Матвей
Мать ребёнка: Гриф Ревекка
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гриф Ревекка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф Ревекка
Совершение преступления
Неизвестно
Гриф Яков Нахимович (1879) Дата рождения: 1879 г. Место рождения: с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: не работал. Место пр... Показать все
Смерть
14.07.1938
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Причина смерти: ВМН