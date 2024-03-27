Гриф (Шафирова) Ревекка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти11.12.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Шафиров Владимир
Мать: Шафиров Ханна Иосифовна
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Гриф Матвей
Отец ребёнка: Гриф Яков
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гриф Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриф Яков
Смерть
11.12.1959
г. Улан-Удэ
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия