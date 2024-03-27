Гриф (Шафирова) Ревекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф (Шафирова) Ревекка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

11.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шафиров Владимир

Мать: Шафиров Ханна Иосифовна

Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Гриф Матвей

Отец ребёнка: Гриф Яков

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Гриф Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Яков

Смерть
11.12.1959
г. Улан-Удэ
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия
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