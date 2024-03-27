Гриф Матвей
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рождения08.11.1911
Дата смерти17.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911
Отец: Гриф Яков
Мать: Гриф Ревекка
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Бракосочетание
02.04.1941
Жена: Гриф Бэлла
Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
07.01.1942
Дочь: Эльвира
Мать ребёнка: Гриф Бэлла
Рождение ребёнка
28.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гриф Бэлла
г.Улан-Удэ
Смерть
17.11.1990
г. Улан-Удэ
Похороны
Неизвестно
г. Улан-Удэ