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Гриф Матвей

Место рождения

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.

Дата рождения

08.11.1911

Дата смерти

17.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911

Отец: Гриф Яков

Мать: Гриф Ревекка

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Бракосочетание
02.04.1941

Жена: Гриф Бэлла

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
07.01.1942

Дочь: Эльвира

Мать ребёнка: Гриф Бэлла

Рождение ребёнка
28.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриф Бэлла

г.Улан-Удэ
Смерть
17.11.1990
г. Улан-Удэ
Похороны
Неизвестно
г. Улан-Удэ
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