Гриф Соломон
Место рожденияс. Хонхолой, Забайкальская область
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гриф Нахим
Мать: Анна
с. Хонхолой, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кузнецова Рахиль
Мать ребёнка: Гриф Сарра
Рождение ребёнка
19.12.1899
Мать ребёнка: Гриф Сарра
г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Гриф Сарра
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ривекка Соломоновна
Мать ребёнка: Гриф Сарра
с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тригубов Фрида Соломоновна
Мать ребёнка: Гриф Сарра
Siberia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриф Сарра
Смерть
Неизвестно