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Гриф Соломон

Место рождения

с. Хонхолой, Забайкальская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гриф Нахим

Мать: Анна

с. Хонхолой, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кузнецова Рахиль

Мать ребёнка: Гриф Сарра

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Гриф Яков Соломонович

Мать ребёнка: Гриф Сарра

г.Верхнеудинск Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гриф Израиль Соломонович

Мать ребёнка: Гриф Сарра

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ривекка Соломоновна

Мать ребёнка: Гриф Сарра

с. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тригубов Фрида Соломоновна

Мать ребёнка: Гриф Сарра

Siberia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриф Сарра

Смерть
Неизвестно
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