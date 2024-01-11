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Гриф Израиль Нахимович

Место рождения

Бурятия, Хоринский р-н, Чисан

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гриф (grif) Нахим Вигдорович

Мать: Гриф Хана-Блюма

Бурятия, Хоринский р-н, Чисан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гриф Перес (Павел) Израилевич

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бучнева Гита Израилевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гриф Хава Израилевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Елена Израилевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Гриф Юрий Израилевич

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Иркутская обл., Черемховский р-н, Касьяновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дора Израилевна

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Борис Израилевич

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Матвей Израилевич

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Исай Израилевич

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Хана (Валентин) Израилевич

Мать ребёнка: Шифра Кальмановна

Совершение преступления
Неизвестно
Гриф Израиль Нахимович (1879) Дата рождения: 1879 г. Место рождения: Бурятия, Хоринский р-н, Чисан Пол: мужчина Дата реабилитации: 28 июня 1995 г. Реабилитирующий орган: МВД Бурятии Архивное дело: Оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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