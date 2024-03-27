(Кильчевская) Шифра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кильчевская) Шифра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гриф Павел Перес

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Рождение ребёнка
1942

Сын: Гриф Юрий

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Иркутская обл., Черемховский р-н, Касьяновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дора

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Борис

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Матвей

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Исай

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриф Хана Валентина

Отец ребёнка: Гриф Израиль

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Каменск. Бурятия
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