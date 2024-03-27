(Кильчевская) Шифра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гриф Павел Перес
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гриф Юрий
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Иркутская обл., Черемховский р-н, Касьяновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриф Борис
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриф Матвей
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриф Исай
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриф Хана Валентина
Отец ребёнка: Гриф Израиль
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Каменск. Бурятия