Болембах Михаил Ст.Сержант
Место рожденияс.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Дата рождения10.10.1909
Дата смерти15.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1909
Отец: Болембах Иуда
Мать: Болембах Сарра
с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Бракосочетание
03.03.1946
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
11.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, БУРЯТИЯ
Рождение ребёнка
18.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, Россия
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Балембах Михаил Иудович гв. ст. сержант Дата рождения __.__.1909 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан... Показать все
Смерть
15.06.1990
Улан-Удэ, Россия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия