Болембах Михаил Ст.Сержант — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Михаил Ст.Сержант

Место рождения

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на

Дата рождения

10.10.1909

Дата смерти

15.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1909

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах Сарра

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Бракосочетание
03.03.1946

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
11.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, БУРЯТИЯ
Рождение ребёнка
18.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, Россия
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Балембах Михаил Иудович гв. ст. сержант Дата рождения __.__.1909 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан... Показать все
Смерть
15.06.1990
Улан-Удэ, Россия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия
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