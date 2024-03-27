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Болембах Вульф Иудович

Место рождения

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на

Дата рождения

01.10.1914

Дата смерти

28.10.1977

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914

Отец: Болембах Иуда

Мать: Болембах Сарра

с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
15.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сукнева Светлана Вульфовна

Мать ребёнка: Болембах Людмила Матвеевна

Бурятия, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
18.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
30.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Людмила Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах Людмила Матвеевна

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени, Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Болембах Вульф Иудович техник-лейтенант Дата рождения __.__.1914 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Пригородный РВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-У... Показать все
Смерть
28.10.1977
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