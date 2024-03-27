Болембах Вульф Иудович
Место рожденияс.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Дата рождения01.10.1914
Дата смерти28.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914
Отец: Болембах Иуда
Мать: Болембах Сарра
с.Шералдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
15.02.1936
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сукнева Светлана Вульфовна
Мать ребёнка: Болембах Людмила Матвеевна
Бурятия, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
18.04.1947
Рождение ребёнка
30.10.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени, Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Болембах Вульф Иудович техник-лейтенант Дата рождения __.__.1914 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Пригородный РВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-У... Показать все
Смерть
28.10.1977