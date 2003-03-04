Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Жиркова) Людмила Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1915

Дата смерти

04.03.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1915

Отец: Жирков Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Вульф Иудович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сукнева Светлана Вульфовна

Отец ребёнка: Болембах Вульф Иудович

Бурятия, Россия, Советский Союз
Рождение ребёнка
18.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Вульф Иудович

Рождение ребёнка
30.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Вульф Иудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Вульф Иудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болембах Вульф Иудович

Работа или профессия
Неизвестно
БУХГАЛТЕР
Смерть
04.03.2003
Похороны
Неизвестно
Ashdod, Ashdod, Israel
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