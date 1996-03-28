Болембах Нахим
Место рожденияс.Шеролдай Мухоршибирскогор-на
Дата рождения15.03.1905
Дата смерти28.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905
Отец: Болембах Иуда
Мать: Болембах Сарра Нахимовна
с.Шеролдай Мухоршибирскогор-на
Рождение ребёнка
03.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах Раиса Абрамовна
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.09.1940
Дочь: Витовская Фаина
Мать ребёнка: Болембах Раиса Абрамовна
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болембах Раиса Абрамовна
Работа или профессия
Неизвестно
НКВД
Работа или профессия
Неизвестно
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Болембах Нахим Иудович старшина Дата рождения __.__.1905 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Шеролдай Место призыва Улан-Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Вои... Показать все
Смерть
28.03.1996
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия