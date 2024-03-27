Болембах (Капыловская) Раиса Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1908
Отец: Капыловский Абрам
Рождение ребёнка
03.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болембах Нахим
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.09.1940
Дочь: Витовская Фаина
Отец ребёнка: Болембах Нахим
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болембах Нахим
Смерть
1989
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия