Болембах (Капыловская) Раиса Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Капыловская) Раиса Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1908

Отец: Капыловский Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Нахим

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
13.09.1940

Дочь: Витовская Фаина

Отец ребёнка: Болембах Нахим

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болембах Нахим

Смерть
1989
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
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