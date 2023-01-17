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Чекалов Никита Васильев

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Место рождения

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1819 ст.

Дата смерти

06.03.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1819 ст.

Отец: Чекалов Василий Фаддеев

Мать: Чекалова Дарья Фёдорова

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
17.09.1819 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Лукашина Александра Никитина

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чекалов Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Рождение ребёнка
20.09.1849 ст.

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1852 ст.

Сын: Чекалов Илья Никитин

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1854 ст.

Сын: Чекалов Степан Никитич

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.

Сын: Чекалов Аверкий Никитич

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1857 ст.

Сын: Чекалов Гавриил Никитин

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1859 ст.

Сын: Чекалов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.

Сын: Чекалов Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1864 ст.

Сын: Чекалов Василий Никитич

Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Секлетея Ефимова

Смерть
06.03.1887 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
08.03.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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