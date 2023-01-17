Чекалов Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения15.09.1819 ст.
Дата смерти06.03.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1819 ст.
Отец: Чекалов Василий Фаддеев
Мать: Чекалова Дарья Фёдорова
Крещение
17.09.1819 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Лукашина Александра Никитина
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
20.09.1849 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
14.07.1852 ст.
Сын: Чекалов Илья Никитин
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
26.03.1854 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
12.04.1857 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
21.09.1859 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Рождение ребёнка
01.08.1864 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Секлетея Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1887 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
08.03.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан