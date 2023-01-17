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Чекалова Дарья Фёдорова

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

25.11.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Фёдор Логинов

Мать: Мария Кириллова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.02.1804 ст.

Муж: Чекалов Василий Фаддеев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1807 ст.

Дочь: Жукова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1811 ст.

Сын: Чекалов Селивестр Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1813 ст.

Сын: Чекалов Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1815 ст.

Сын: Чекалов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1818 ст.

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1819 ст.

Сын: Чекалов Никита Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1822 ст.

Сын: Чекалов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1824 или 12.10.1825 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1827 ст.

Сын: Чекалов Иван Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1829 ст.

Сын: Чекалов Константин Васильев

Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
25.11.1864 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
28.11.1864 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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