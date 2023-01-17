Чекалова Дарья Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти25.11.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Фёдор Логинов
Мать: Мария Кириллова
Бракосочетание
21.02.1804 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1807 ст.
Дочь: Жукова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
01.01.1811 ст.
Сын: Чекалов Селивестр Васильев
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
24.07.1813 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
01.12.1815 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
27.08.1818 ст.
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
15.09.1819 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
25.09.1822 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
08.10.1824 или 12.10.1825 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
02.05.1827 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Рождение ребёнка
13.05.1829 ст.
Сын: Чекалов Константин Васильев
Отец ребёнка: Чекалов Василий Фаддеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
25.11.1864 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
28.11.1864 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан