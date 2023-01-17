Чекалов Гавриил Никитин
Место рождения
Дата рождения12.04.1857 ст.
Дата смерти23.03.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1857 ст.
Отец: Чекалов Никита Васильев
Крещение
16.04.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.03.1858 ст.
Причина смерти: от младенческой
Похороны
26.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан