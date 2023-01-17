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Чекалов Гавриил Никитин

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

12.04.1857 ст.

Дата смерти

23.03.1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1857 ст.

Отец: Чекалов Никита Васильев

Мать: Чекалова Секлетея Ефимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
16.04.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.03.1858 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от младенческой
Похороны
26.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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