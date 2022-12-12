Чекалова (Орехова) Секлетея Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Орехова) Секлетея Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

24.03.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Лукашина Александра Никитина

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чекалов Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Рождение ребёнка
20.09.1849 ст.

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1852 ст.

Сын: Чекалов Илья Никитин

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1854 ст.

Сын: Чекалов Степан Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.

Сын: Чекалов Аверкий Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1857 ст.

Сын: Чекалов Гавриил Никитин

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1859 ст.

Сын: Чекалов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.

Сын: Чекалов Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1864 ст.

Сын: Чекалов Василий Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Никита Васильев

Смерть
24.03.1870 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от головной боли
Похороны
26.03.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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