Чекалова (Орехова) Секлетея Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти24.03.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Лукашина Александра Никитина
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
20.09.1849 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
14.07.1852 ст.
Сын: Чекалов Илья Никитин
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
26.03.1854 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
12.04.1857 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
15.02.1863 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Рождение ребёнка
01.08.1864 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1870 ст.
Причина смерти: от головной боли
Похороны
26.03.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан