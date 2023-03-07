Чекалов Степан Никитич
Место рождения
Дата рождения26.03.1854 ст.
Дата смерти15.04.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854 ст.
Отец: Чекалов Никита Васильев
Крещение
28.03.1854 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.04.1856 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
17.04.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан