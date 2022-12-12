Лукашина (Чекалова) Александра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашина (Чекалова) Александра Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

31.07.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Чекалов Никита Васильев

Мать: Чекалова Секлетея Ефимова

Бракосочетание
20.01.1863 ст.

Муж: Лукашин Филимон Лукьянович

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1865 ст.

Дочь: Елизавета Филимоновна

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Рождение ребёнка
26.03.1866 ст.

Дочь: Александра Филимонова

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1868 ст.

Дочь: Екатерина Филимоновна

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1871 ст.

Сын: Лукашин Иван Филимонович

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1874 ст.

Дочь: Елена Филимоновна

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1876 ст.

Дочь: Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1878 ст.

Сын: Лукашин Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.

Дочь: Пелагея Филимоновна

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1883 ст.

Сын: Лукашин Хрисанф Филимонович

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1885 ст.

Сын: Лукашин Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
31.07.1910 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
01.08.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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