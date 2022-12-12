Лукашина (Чекалова) Александра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти31.07.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Чекалов Никита Васильев
Бракосочетание
20.01.1863 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1865 ст.
Дочь: Елизавета Филимоновна
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
26.03.1866 ст.
Дочь: Александра Филимонова
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
29.10.1868 ст.
Дочь: Екатерина Филимоновна
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
17.06.1871 ст.
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
14.05.1874 ст.
Дочь: Елена Филимоновна
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
20.02.1876 ст.
Дочь: Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
22.05.1878 ст.
Сын: Лукашин Михаил Филимонович
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
04.10.1880 ст.
Дочь: Пелагея Филимоновна
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
15.03.1883 ст.
Сын: Лукашин Хрисанф Филимонович
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Рождение ребёнка
04.11.1885 ст.
Сын: Лукашин Михаил Филимонович
Отец ребёнка: Лукашин Филимон Лукьянович
Смерть
31.07.1910 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
01.08.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан