Чекалов Фёдор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти25.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Чекалов Никита Васильев
Бракосочетание
31.10.1865 ст.
Жена: Чекалова Мария Фёдорова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1866 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
08.08.1868 ст.
Дочь: Чекалова Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.
Сын: Чекалов Гавриил Фёдорович
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
03.02.1875 ст.
Дочь: Никулушкина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.
Сын: Чекалов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.
Дочь: Чекалова Иустина Фёдорова
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
01.07.1882 ст.
Дочь: Чекалова Ольга Фёдорова
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
08.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.
Дочь: Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Смерть
25.03.1920
Причина смерти: старость