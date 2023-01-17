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Чекалов Фёдор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

25.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Чекалов Никита Васильев

Мать: Чекалова Секлетея Ефимова

Бракосочетание
31.10.1865 ст.

Жена: Чекалова Мария Фёдорова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1866 ст.

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1868 ст.

Дочь: Чекалова Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.

Сын: Чекалов Гавриил Фёдорович

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1875 ст.

Дочь: Никулушкина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.

Сын: Чекалов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.

Дочь: Чекалова Иустина Фёдорова

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1882 ст.

Дочь: Чекалова Ольга Фёдорова

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1885 ст.

Сын: Чекалов Иоаким Фёдорович

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.

Дочь: Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
мельник
Смерть
25.03.1920
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: старость
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