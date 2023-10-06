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Еременко Савва Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1870

Сын: Еременко Яков Саввович

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1871

Дочь: Гамзюл Матрона Саввична

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1873

Сын: Еременко Михаил Саввович

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Еременко Иван Саввович

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1878

Сын: Еременко Евмений Саввович

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.09.1878

Дочь: Еременко София Саввична

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Еременко Игнатий Саввович

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Еременко Анастасия Саввична

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1883

Дочь: Еременко Екатерина Саввична

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Еременко Василий Саввович

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Мацуй Стефанида Саввична

Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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