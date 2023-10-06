Еременко Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1870
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1871
Дочь: Гамзюл Матрона Саввична
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1873
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1875
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1878
Сын: Еременко Евмений Саввович
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.09.1878
Дочь: Еременко София Саввична
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Еременко Игнатий Саввович
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Еременко Анастасия Саввична
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1883
Дочь: Еременко Екатерина Саввична
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1886
Сын: Еременко Василий Саввович
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: Мацуй Стефанида Саввична
Мать ребёнка: Еременко Параскева Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно