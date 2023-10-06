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Еременко Иван Саввович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875

Отец: Еременко Савва Иванович

Мать: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1913

Сын: Еременко Филипп Иванович

Мать ребёнка: Еременко Мария Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1915

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Еременко Мария Никифоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еременко Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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