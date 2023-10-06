Еременко Иван Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения04.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1913
Мать ребёнка: Еременко Мария Никифоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1915
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Еременко Мария Никифоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно