Мацуй (Еременко) Стефанида Саввична
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1905
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мацуй Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно