Мацуй (Еременко) Стефанида Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуй (Еременко) Стефанида Саввична

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887

Отец: Еременко Савва Иванович

Мать: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1905

Муж: Мацуй Терентий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мацуй Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мацуй Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мацуй Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Мацуй Терентий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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