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Еременко Яков Саввович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1870

Отец: Еременко Савва Иванович

Мать: Еременко Параскева Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Еременко Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Еременко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1901

Сын: Еременко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Еременко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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