Еременко Яков Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1870
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1895
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1895
Сын: Еременко Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1896
Сын: Еременко Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1901
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1908
Мать ребёнка: Еременко Домникия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно