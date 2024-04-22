Еременко (Хильковская) Домникия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко (Хильковская) Домникия Григорьевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

01.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875

Отец: Хильковский Григорий Иванович

Мать: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Еременко Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Еременко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1898

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1901

Сын: Еременко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Еременко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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