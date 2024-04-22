Еременко (Хильковская) Домникия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875
Бракосочетание
25.01.1895
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1895
Сын: Еременко Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1896
Сын: Еременко Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1898
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1901
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1903
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1908
Отец ребёнка: Еременко Яков Саввович
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно