Хильковский Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Еременко Домникия Григорьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1877
Дочь: Хильковская Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1880
Сын: Хильковский Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1882
Дочь: Хильковская Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1885
Дочь: Семченко Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1887
Дочь: Хильковская Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1890
Дочь: Бонько Мотрона Григорьевна
Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна
Бракосочетание
10.11.1902
Смерть
Неизвестно