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Хильковский Григорий Иванович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Еременко Домникия Григорьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
12.12.1877

Дочь: Хильковская Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
20.01.1880

Сын: Хильковский Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.05.1882

Дочь: Хильковская Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.05.1885

Дочь: Семченко Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Дочь: Хильковская Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1890

Дочь: Бонько Мотрона Григорьевна

Мать ребёнка: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Хильковская Матрона Антоновна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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