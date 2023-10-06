Хильковская Ефросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Еременко Домникия Григорьевна
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1877
Дочь: Хильковская Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1880
Сын: Хильковский Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1882
Дочь: Хильковская Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1885
Дочь: Семченко Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1887
Дочь: Хильковская Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1890
Дочь: Бонько Мотрона Григорьевна
Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович