Хильковская Ефросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильковская Ефросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Еременко Домникия Григорьевна

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
12.12.1877

Дочь: Хильковская Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
20.01.1880

Сын: Хильковский Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.05.1882

Дочь: Хильковская Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.05.1885

Дочь: Семченко Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Дочь: Хильковская Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1890

Дочь: Бонько Мотрона Григорьевна

Отец ребёнка: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
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