Хильковская Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильковская Ульяна Григорьевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

12.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1877

Отец: Хильковский Григорий Иванович

Мать: Хильковская Ефросиния Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
17.01.1899

Муж: Ясюк Климент Прокофьевич

Рождение ребёнка
13.08.1900

Сын: Ясюк Павел Климентьевич

Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич

Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Ясюк Ольга Климентьевна

Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич

Рождение ребёнка
07.09.1904

Сын: Ясюк Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич

Рождение ребёнка
17.10.1907

Дочь: Ясюк Юлия Климентьевна

Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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