Хильковская Ульяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1877
Бракосочетание
17.01.1899
Рождение ребёнка
13.08.1900
Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Ясюк Ольга Климентьевна
Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич
Рождение ребёнка
07.09.1904
Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич
Рождение ребёнка
17.10.1907
Дочь: Ясюк Юлия Климентьевна
Отец ребёнка: Ясюк Климент Прокофьевич
Смерть
Неизвестно