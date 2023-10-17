Хильковская (Ворфлик) Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильковская (Ворфлик) Матрона Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1879

Сын: Грибач Василий Емельянович

Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич

Рождение ребёнка
27.12.1881

Дочь: Грибач Мелания Емельяновна

Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич

Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Грибач Семен Емельянович

Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Грибачев Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.12.1890

Дочь: Грибач Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич

Бракосочетание
10.11.1902

Муж: Хильковский Григорий Иванович

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибачев Емельян Яковлевич

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