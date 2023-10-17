Хильковская (Ворфлик) Матрона Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1879
Сын: Грибач Василий Емельянович
Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1881
Дочь: Грибач Мелания Емельяновна
Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
24.05.1883
Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1886
Сын: Грибачев Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
14.12.1890
Дочь: Грибач Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Грибачев Емельян Яковлевич
Бракосочетание
10.11.1902
Бракосочетание
Неизвестно