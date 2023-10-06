Еременко Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Дочь: Гамзюл (Еременко) Матрона Саввична
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Сын: Еременко Евмений Саввович
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Дочь: Еременко (Еременко) София Саввична
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Сын: Еременко Игнатий Саввович
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Дочь: Еременко (Еременко) Анастасия Саввична
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Дочь: Еременко (Еременко) Екатерина Саввична
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Сын: Еременко Василий Саввович
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович
Дочь: Мацуй (Еременко) Стефанида Саввична
Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович