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Еременко Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1870

Сын: Еременко Яков Саввович

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1871

Дочь: Гамзюл (Еременко) Матрона Саввична

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1873

Сын: Еременко Михаил Саввович

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Еременко Иван Саввович

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1878

Сын: Еременко Евмений Саввович

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.09.1878

Дочь: Еременко (Еременко) София Саввична

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Еременко Игнатий Саввович

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Еременко (Еременко) Анастасия Саввична

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1883

Дочь: Еременко (Еременко) Екатерина Саввична

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1886

Сын: Еременко Василий Саввович

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: Мацуй (Еременко) Стефанида Саввична

Отец ребёнка: Еременко Савва Иванович

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